Silničáři opravují frekventovanou Lidickou, omezení potrvají do července

Lidická ulice v Plzni se proměnila ve velké staveniště. Stavební firma začala s její opravou a kompletní výměnou asfaltu ve směru do centra města. Řidiči musejí počítat s dopravními komplikacemi. Omezení by měla trvat do 9. července.

video: iDNES.tv