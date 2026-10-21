Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí
21. 10. 2026 15:28 Domácí
V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého nejbližšího zdravotnického zařízení ve Valašském Meziříčí. I těmto ženám a rodinám tak ve středu otevřená tzv. Palačovská spojka usnadní a zrychlí cestu.
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