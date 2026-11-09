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Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Domácí
Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog označil z hlediska bezpečnosti za nejrizikovější. Čtyřdenní objížďka začne již v sobotu.
video: iDNES.tv
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