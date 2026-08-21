Sinice na přehradě Les Království
21. 8. 2026 6:00 Domácí
Turisté, kteří v těchto dnech navštíví oblíbenou přehradu Les Království u Dvora Králové nad Labem, očekávají pohádkové pohledy a vůni okolních lesů. Místo toho je přivítá zápach jako z čistírny odpadních vod a vrstva tlející biomasy na hladině. Jedna z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších přehrad u nás se potýká s extrémním znečištěním sinicemi. Může za to oteplování vody i přítoky bohaté na živiny. Povodí Labe situaci monitoruje, avšak k odstraňování nánosů se nechystá. Místo toto apeluje na obce v okolí, aby usilovaly o zlepšení kvality odpadních vod, které v Labi končí.
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Sinice na přehradě Les Království
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