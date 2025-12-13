Novým předsedou SOCDEM je Jiří Nedvěd
13. 12. 2025 16:36 Domácí
Najít cestu z politické bezvýznamnosti se na sjezdu pokouší sociální demokracie. Novým předsedou SOCDEM byl v sobotu zvolen dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd, blízký spolupracovník Jany Maláčové, která končí v politice a v sobotu už nekandidovala. Vyhrál už v prvním kole volby, když porazil Petra Pavlíka a Petra Hůlu. Nedvěd vedl kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.
