Sjezdovku na Ještědu spásá desítka ovcí
3. 6. 2026 17:27 Domácí
Deset ovcí plemene Skudde spásá od středy sjezdovku Nová Skalka na Ještědu. Pastva by měla být podle Městských lesů Liberec šetrnější než pomocí mechanických sekaček. Na zimu se ovce vrátí na zimoviště.
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