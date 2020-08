VIDEO: Skalní město Hvězda v Broumovských stěnách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skalní město Hvězda v Broumovských stěnách

Kdyby skalní město Hvězda v Broumovských stěnách nesousedilo s turistickým supertahákem – AdršpašskoTeplickými skalami – bylo by samo o sobě výjimečným výletním tahákem. Jenže zatímco dvacet kilometrů vzdálený Adršpach zná každý Čech i Polák, Hvězda je v jeho stínu. A možná je to dobře. V nenápadném skalním komplexu v Hlavňově u Police nad Metují se díky tomu kloubí divokost i typická skalní poetika s mnoha výhledy do okolí, s jeskyněmi, skalními průrvami a pestrou sítí turistických tras.

