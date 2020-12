VIDEO: Skiareály stále v lockdownu. Co na to říkají jejich provozovatelé? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skiareály stále v lockdownu. Co na to říkají jejich provozovatelé?

České skiareály jsou stále mimo provoz. Některé z nich se přitom popraly s nepříznivými klimatickými podmínkami a mohly by už letošní lyžařskou sezonu zahájit. Kvůli vládním opatřením proti koronavirové pandemii musejí ale dál čekat. Co na to říkají provozovatelé vleků? A jaká opatření by zavedli aby možné šíření viru během lyžování snížili na minimum?

video: iDNES.tv