Skiareál v Mladých Bukách uschoval zásobu sněhu na zimu
8. 4. 2026 10:00
Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se proto k neobvyklému kroku, obří kupu sněhu tu schovali pod speciální plachtou na příští zimu. Stačit bude na pokrytí hlavní sjezdovky půlmetrovou vrstvou, v prosinci sníh rolbaři jen rozhrnou.
Skiareál v Mladých Bukách uschoval zásobu sněhu na zimu
Domácí8. 4. 2026 10:00
Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová
Rozstřel8. 4. 2026 10:00
01:31
Zlínská porodnice nabízí maminkám barevný otisk placenty
Domácí8. 4. 2026 9:10
01:29
Írán potvrdil, že souhlasí s dvoutýdenním příměřím
Zahraniční8. 4. 2026 8:54
00:37
Ledči došla trpělivost se špatně parkujícími řidiči
Domácí8. 4. 2026 8:24
00:34
Kráter v centru Brna zmizí, postaví tam bytový komplex
Domácí8. 4. 2026 5:48
02:35
Irská atentátnice málem ustřelila Mussolinimu nos
Technika8. 4. 2026 0:06
00:57
Íránci brání mosty a elektrárny lidskými řetězy
Zahraniční7. 4. 2026 20:06
00:34
Velký požár lesa na Žďársku, lidé utíkali před plameny
Krimi7. 4. 2026 18:26
02:10
Nevěděl jsem, co mám dělat, bylo to něco výjimečného, řekl bývalý strážník
04:09
„Zkuste dát pána dolů.“ Soud přehrál telefonát mezi záchrankou a strážníkem
04:48
Měli jednoznačně povinnost zakročit, řekl soudce o strážnících, kteří oběšence ihned neodřízli
00:36
Smrtelná nehoda TGV. Na přejezd vjel kamion vezoucí vojenský materiál
Zahraniční7. 4. 2026 17:30
00:57
Na přestavbu nádraží v Hradci neklepali, ministr Bednárik rozdával kladívka
Domácí7. 4. 2026 16:46
00:57
Američané pokračují v úderech na vojenské cíle v Íránu
Zahraniční7. 4. 2026 16:22
01:10
S prezidentem vás milujeme. Vance přijel podpořit Orbána, Brusel nařkl z vměšování
Zahraniční7. 4. 2026 15:50
04:32
Narodila jsem se pro druhé: Jubilantka Lucie Bílá promluvila o svatbě i osmdesátkách
Společnost7. 4. 2026 15:44
00:44