VIDEO: Na skládku v Úholičkách míří průměrně 150 nákladních automobilů odpadu denně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na skládku v Úholičkách míří průměrně 150 nákladních automobilů odpadu denně

Na skládku v Úholičkách nedaleko Prahy se zaváží netříděný komunální odpad do sekcí, které vznikají postupně. Příprava takového prostoru pro uložení odpadu je složitá, musí se dodržovat přísné hygienické postupy, aby se nic nežádoucího nedostalo do okolní přírody. Po třicet let se potom ze skládky odebírá metan a stále se to musí hlídat. Poté přijde na řadu rekultivace.

video: Ivo Helikar, Adam Kvita, iDNES.cz