Sklářští výtvarníci roky opravují vesnický kostel v Libyni
12. 7. 2026 7:08 Domácí
Hlavní loď kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence na Lounsku z jižní strany září novou žlutou omítkou, presbytář a severní strana stavby si na svou obnovu pár dní počkají. Pod lešením je stále vidět obnažené historické zdivo. Do záchrany památky se před téměř dvaceti lety pustili známí vitrážisté Jitka a Richard Kantovi s přáteli. Vybudovali zde unikátní muzeum a před zánikem zachránili i nedalekou rozhlednu.
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Sklářští výtvarníci roky opravují vesnický kostel v Libyni
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