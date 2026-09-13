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Sklopné koše, sítě a tři hřiště. Pardubický kraj nechce stavět tělocvičny jen pro školy

Domácí
Studenti letohradského učiliště od nového školního roku nebudou muset na hodiny tělesné výchovy absolvovat půldruhého kilometru dlouhou cestu do tělocvičny v areálu průmyslové školy. Pardubický kraj na příjezdu do Letohradu z Ústí nad Orlicí otevřel za 113 milionů korun novou sportovní halu, kterou odpoledne využijí i sportovní kluby.
video: iDNES.tv
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