Sklopné koše, sítě a tři hřiště. Pardubický kraj nechce stavět tělocvičny jen pro školy
13. 9. 2026 8:34 Domácí
Studenti letohradského učiliště od nového školního roku nebudou muset na hodiny tělesné výchovy absolvovat půldruhého kilometru dlouhou cestu do tělocvičny v areálu průmyslové školy. Pardubický kraj na příjezdu do Letohradu z Ústí nad Orlicí otevřel za 113 milionů korun novou sportovní halu, kterou odpoledne využijí i sportovní kluby.
01:01
Sklopné koše, sítě a tři hřiště. Pardubický kraj nechce stavět tělocvičny jen pro školy
Domácí13. 9. 2026 8:34
00:32
Iota z jeskyně na Sanotrini prorazila do světa. Její tašky jdou na dračku
Lifestyle13. 9. 2026 0:06
00:52
Luxusní vila sestry Napoleona Bonaparte
Společnost13. 9. 2026 0:06
00:55
Herec a moderátor Dalibor Gondík v Show Jana Krause
Lifestyle13. 9. 2026 0:06
02:37
SESTŘIH: Sparta Praha - Jablonec 2:0
Sport12. 9. 2026 20:38
03:04
SESTŘIH: Zbrojovka Brno - Artis Brno 2:1
Sport12. 9. 2026 18:16
03:33
SESTŘIH: Slovan Liberec - Mladá Boleslav 3:0
Sport12. 9. 2026 18:16
02:43
SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 2:0
Sport12. 9. 2026 18:12
00:36
Dokončovaná Palačovská spojka se otevřela cyklistům
Domácí12. 9. 2026 17:30
01:16
Ukrajinský dron zasáhl ruský tanker přímo před vrtulníkem. Ten ho nedokázal zastavit
Zahraniční12. 9. 2026 15:52
01:47
Ukrajina brání i nás a celý zbytek svobodné Evropy, řekla v Kyjevě Urbanová
Zahraniční12. 9. 2026 15:36
06:27
Krnovu do dvou let uleví další obchvat
Domácí12. 9. 2026 15:32
02:36
Trump dorazil do Irska. Rychle si potřásl rukama s nejvyššími činiteli a šel na golf
Zahraniční12. 9. 2026 14:04
01:20
Výstava vtahuje do expedic horolezce Rakoncaje
Domácí12. 9. 2026 13:22
01:17
Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, lidé v Evropě to chápou, řekl Putin
Zahraniční12. 9. 2026 8:54
01:13
Autokemp Rozkoš investoval do plážového baru či trampolíny
Domácí12. 9. 2026 7:10
00:30
U Chlumu vzniká unikátní ráj pro cyklisty
Domácí12. 9. 2026 7:02
00:38
Ženich ji týden před svatbou opustil. Nevěsta přesto odjela do Itálie a vdávala se sama
Lifestyle12. 9. 2026 4:00
00:41