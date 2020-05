VIDEO: Škodovka má vypracovaný systém zachycení nákazy, řekl její zdravotní vedoucí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V Česku je zvykem, že když dostanete chřipku tak s ní běžíte do práce,“ řekl v úvodu konference Prymula. Vedoucí pracovníci firem by podle něj měli podobnému chování v budoucnu zamezit. „Druhý filtr by měl být u vstupu do podniku. Mělo by tam být monitorování teploty, což je zatím spekulace, ale takový screening se vyplatí,“ míní náměstek.

video: Svaz průmyslu a dopravy