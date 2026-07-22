Škoda Peaq: Největší plně elektrické SUV
22. 7. 2026 0:06 Domácí
Představujeme vám Škoda Peaq. Naše nové největší plně elektrické SUV, které nabízí až 7 míst a přichází s jedinečným spojením prémiového designu, pokročilých technologií a oázy klidu. Nová plně elektrická vlajková loď přináší zcela nový pohled na design. Výrazná přední maska a inovativní světelný podpis jí dodávají nezaměnitelný charakter, zatímco uvnitř nabízí bezkonkurenční prostor.
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