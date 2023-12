VIDEO: Nejdelší trolejbus v Praze poprvé svezl cestující Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejdelší trolejbus v Praze poprvé svezl cestující

Homologace tříčlánkového bateriového trolejbusu Škoda–Solaris 24m vstupuje do druhé fáze. Ve čtvrtek 21. prosince 2023 od 13.06 hodin začne DPP se svými řidiči pro výrobce testovat vozidla na trati Palmovka – Trutnovská ve zkušebním provozu s cestujícími, a to na lince číslo 58. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební provoz, není tento vložený spoj garantován. Pokud na trolejbusu vznikne technická závada, bude z provozu stažen a po odstranění závad výrobcem bude opět nasazen do zkušebního provozu. V rámci této fáze homologace ve zkušebním provozu s cestujícími musí vozidlo dohromady najezdit 15 tisíc kilometrů. Celkem DPP objednal dvacet těchto tříčlánkových bateriových trolejbusů určených pro linku Nádraží Veleslavín – Letiště Praha, která se po dokončení elektrifikace změní z autobusové 119 na trolejbusovou 59.

video: iDNES.tv