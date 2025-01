VIDEO: Škodovka předvedla novou tramvaj pro Prahu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škodovka předvedla novou tramvaj pro Prahu

Škoda Group dnes v Plzni představila první tramvaj 52T, kterých by podle smlouvy mohla do Prahy postupně dodat až 200 kusů. Plně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj je dlouhá 32 metrů a najednou by se v ní mělo svézt 243 pasažérů. Tramvaj ještě není kompletně hotová, na zkušební koleji plzeňského výrobce dnes už jela vlastní silou. První kus začne najíždět v Praze v dubnu kilometry bez cestujících, aby získala homologaci drážního úřadu. První cestující by se v ní mohli svézt koncem letošního roku.

video: iDNES.tv