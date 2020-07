VIDEO: Škody jsou velmi vysoké, i když díla na Kampě neshořela, řekl Pospíšil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škody jsou velmi vysoké, i když díla na Kampě neshořela, řekl Pospíšil

Prioritou Musea Kampa je po požáru co nejdříve otevřít, a to aspoň provizorně. Celé muzeum se podle šéfa muzejní nadace Jiřího Pospíšila otevře až za půl roku či rok. Škody jsou vyčísleny na desítky milionů korun. Zplodiny a prach pronikly i do hlavního depozitáře, řada děl je pokryta mazlavým prachem. Jsou to malé Pompeje, nechal se slyšet Pospíšil.

video: iDNES.tv