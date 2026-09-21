Skok z jeřábu do prázdna si na brněnské stavbě vyzkoušelo několik odvážlivců
21. 9. 2026 16:16 Domácí
Ve výšce 50 metrů se mezi jeřáby v neděli večer zhoupli účastníci akce Big Swing. Zhruba tříhodinovou show, při níž se nad Dornychem v centru Brna zhoupnuly tři desítky odvážlivců, sledovaly stovky lidí z nástupiště brněnského nádraží, lávky do Vaňkovky a okolních ulic. Po setmění vyniklo speciální nasvícení staveniště a jeřábů. Vrcholem večera byl skok MMA bojovníka Jiřího Procházky.
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