Skokani na Šibenici končí sezonu
14. 11. 2026 19:02 Domácí
Pátek 13. listopadu je posledním dnem, kdy v letošní sezoně trénovali skokani na jediných můstcích v kraji – v areálu Šibenice u Nového Města na Moravě. Pro Šibenici znamená blížící se zima i zakončení sezony. Než začne opravdu mrznout, musí být areál zazimován.
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Skokani na Šibenici končí sezonu
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