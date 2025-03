VIDEO: Škola 35 let od otevření čeká na hřiště. Konečně bude Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škola 35 let od otevření čeká na hřiště. Konečně bude

Lidem v Základní škole Nuselská v Havlíčkově Brodě se už za pár dní začne plnit sen. Po mnoha letech slibů a odkladů se začne stavět sportovní hřiště. Na to škola čeká už pětatřicet let, od svého otevření. Moderní sportovní areál za téměř 75 milionů korun se má otevřít do září příštího roku.

video: iDNES.tv