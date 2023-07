VIDEO: Škola bude vzdělávat od školky k maturitě, pojme přes 800 dětí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velkolepé foyer pokračuje schodištěm k třídám, osiřelé stoly jídelny čekají na první malé strávníky lamentující nad koprovkou, v tělocvičně se ledabyle pohupují nové neohmatané kruhy. Nově zkolaudovaná Základní škola Elektra v Praze 9 pojme přes 800 dětí. První školáci do lavic zasednou již letos v září. Je to první škola podobného rozsahu, kterou Praha za posledních 25 let postavila.

video: Tomáš Portlík