VIDEO: Škola na nábřeží Jana Palacha ožije Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škola na nábřeží Jana Palacha ožije

Do finiše jdou práce na rekonstrukci čtvrtého patra školy na nábřeží Jana Palacha. Co nevidět se do objektu nastěhují studenti oboru kinantropologie, který v Karlových Varech otevírá Západočeská univerzita v Plzni.

video: iDNES.tv