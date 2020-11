VIDEO: Škola pro děti zdravotníků otevírá před šestou, místo učitelů má vychovatele Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škola pro děti zdravotníků otevírá před šestou, místo učitelů má vychovatele

Vstávají velice brzy a některé z nich už jsou ráno před šestou hodinou ve třídě. I v době epidemie koronaviru, kdy jsou základní školy zavřené, do nich někteří žáci docházejí. Jsou to děti zdravotníků či pracovníků bezpečnostních složek. Třeba v Havlíčkově Brodě jich takto do školy chodí skoro padesát.

video: iDNES.tv