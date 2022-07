VIDEO: Do českých škol se přihlásila necelá polovina ze 70 tisíc dětí uprchlíků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do českých škol se přihlásila necelá polovina ze 70 tisíc dětí uprchlíků

Zájem uprchlíků z Ukrajiny před Putinovou válkou o zápis dětí do českých škol je nižší, než čekala vláda Petra Fialy. Premiér o tom hovořil po čtvrtečním jednání s hejtmany. Šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba řekl, že na území České republiky by mělo být kolem 70 tisíc dětí z Ukrajiny, ale 30 tisíc dětí z Ukrajiny se nepřihlásilo do škol.

video: PSP ČR