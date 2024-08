VIDEO: Školní soutěže, ve kterých je název „olympiáda“, budou mít jasná pravidla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořádání školních soutěží, ve kterých bude název „Olympiáda“ bude mít svá pravidla. Mohlo by se totiž stát, že by školy nebo organizace mohly mít problém právě kvůli používání slova „olympiáda“. Podle ministra školství Mikuláše Beka dostanou organizace a školy jasný manuál, jak soutěž označit, aby se nedostaly do problémů se zákonem.

video: iDNES.tv