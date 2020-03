VIDEO: Pokud se školy neotevřou do června, nebudou maturity, oznámil Plaga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud se školy neotevřou do června, nebudou maturity, oznámil Plaga

Maturitní zkoušky by mohly být podle návrhu ministerstva školství 21 dnů po znovuotevření škol, nebo by je mohly nahradit výsledky studentů z posledních tří vysvědčení střední školy. Rozhodující by mělo být datum 1. června. Pokud by se středoškoláci do škol vrátili později, zkoušky už by dělat neměli. Kdyby se školy otevřely dříve, nemuseli by letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků. Testy by mohly vyhodnocovat samotné školy podle podkladů Cermatu, který je připravuje. Novinářům to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

video: ČTK