Jestliže rozpočet na školství nebude splňovat vládní programové prohlášení, ministr Mikuláš Bek pro něj nebude hlasovat a stejně tak možná ani další poslanci hnutí STAN. Šéf resortu školství to uvedl ve vysílání na CNN Prima News. V případě, že by se tak stalo a rozpočet nebyl schválen, mohlo by to vést k pádu Fialova kabinetu.

