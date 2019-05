VIDEO: Skončila modernizace plzeňského hlavního nádraží Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po 2,5 letech v Plzni skončila modernizace hlavního vlakového nádraží. Všechna nástupiště jsou nově bezbariérová a dostupná i výtahy, nad frekventovanou silnicí jsou nové železniční mosty. Do tří let by měla být opravena i hlavní nádražní budova.

video: iDNES.tv