VIDEO: Šlachta: Předběhli jsme stoleté strany, teď to začíná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šlachta: Předběhli jsme stoleté strany, teď to začíná

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta neztrácí opitimismus, i když se jeho hnutí nedostalo do Sněmovny. Nejvíce ho těší to, že hnutí předběhlo strany, které byly desítky let v Poslanecké sněmovně. S politikou nekončí.

video: iDNES.tv