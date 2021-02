VIDEO: Kriminalisté ve Slaném šetří podezřelé úmrtí ženy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalisté ve Slaném šetří podezřelé úmrtí ženy

Ve středu 17. února v dopoledních hodinách na základě oznámení rodinného příslušníka, vyjížděli policisté do jednoho z rodinných domů ve Slaném na Kladensku. „V domě byla nalezena žena, která nejevila známky života. Na místo byli přivoláni policisté obvodního oddělení Slaný a služby kriminální policie a vyšetřování,“ uvedla mluvčí Policie ČR Kladno Jana Šteinerová. Následně dorazili i hasiči, kteří delší dobu prováděli odčerpávání vody. Zda to souviselo s nálezem mrtvé ženy ale policejní mluvčí neuvedla. „Kriminalisté v současné době případ úmrtí ženy prověřují a byla nařízena soudní pitva, která by měla objasnit příčinu smrti,“ dodala policistka.

