Hasiči zveřejnili video z vyproštění náklaďáku ze slapské přehrady

Hasiči zveřejnili video z vyproštění náklaďáku ze slapské přehrady

Řidič nákladního auta ráno vjel v pondělí na Vesteckém mostě na Příbramsku z neznámých důvodů do protisměru, prorazil svodidla a sjel do přehrady Slapy. V kabině pod hladinou zůstal zaklíněný a na místě i přes snahu potápěčů zemřel. Auto se povedlo z vody vyprostit až k večeru, most se pro řidiče opět otevřel v úterý po poledni.

video: Hasičský záchranný sbor ČR