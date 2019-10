VIDEO: Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla v Brně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla v Brně

Lavička má podobu dvou křesel spojených kulatým stolkem, přičemž středem prorůstá kmen stromu, v Brně to bude lípa. Lavička Václava Havla je i v jiných městech světa. Brno na ni vyhlásilo sbírku, která by měla trvat až do konce srpna roku 2021

video: iDNES.tv