Spor o slepice. Úředníci zakázali domácí chov. Byl to nezákonný krok
26. 10. 2026 13:00 Domácí
Pořízení slepic pro radost a vejce se pro Ester Ratiborskou z Hluban na Lounsku proměnilo v noční můru. Stavební úřad v Podbořanech jí kvůli stížnostem sousedů nařídil, aby se zvířat zbavila. Tvrdil, že v obci je chov drůbeže v rozporu s územním plánem. Verdikt nakonec kraj smetl ze stolu jako nezákonný.
02:18
Srdce Vltavy je už vidět pouhým okem, záleží na úhlu
Domácí26. 10. 2026 14:50
00:30
Konec vyhnanství, softballisté Berouna mají novou arénu. Vznikla na ploše bývalého smetiště
Sport26. 10. 2026 14:20
02:21
Rozhlasové a televizní poplatky skončí, prohlásil kategoricky Macinka
Domácí26. 10. 2026 14:18
00:48
Inzultace rozhodčího v 7. lize
Domácí26. 10. 2026 14:06
00:30
Most do Číny prošel těžkou zkouškou. Přešel ho Kim
Zahraniční26. 10. 2026 13:30
04:22
Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot a chce českou korunu do Ústavy
Domácí26. 10. 2026 13:30
01:05
Spor o slepice. Úředníci zakázali domácí chov. Byl to nezákonný krok
Domácí26. 10. 2026 13:00
03:47
Vidím. Slyším. Jdu. ROPID novou kampaní učí teenagery v Praze bezpečně přecházet ulici
Domácí26. 10. 2026 12:48
00:48
Nápis na chodníku před sídlem ANO v Hradci Králové
Domácí26. 10. 2026 12:38
00:55
Příměří v Oleškách může být precedens, řekl Peskov. Zmínil územní ústupky
Zahraniční26. 10. 2026 12:26
01:48
"Scheinherr like a diamond." Ve sporu o píseň Rihanny uzavřeli zástupci autorů a Prahy sobě smír
Domácí26. 10. 2026 11:44
01:42
Zlín - Sigma Olomouc 1:1, červená karta Sylly
Sport26. 10. 2026 11:00
00:50
Výletní loď Mein Schiff 3 se v Bremerhavenu srazila s kontejnerovou lodí
Zahraniční26. 10. 2026 10:58
01:26
Slavia Praha - Mladá Boleslav, odvolaná penalta na Holeše
Sport26. 10. 2026 10:48
00:38
Slavia Praha - Mladá Boleslav, ruka Chytila před gólem Slavie
Sport26. 10. 2026 10:38
00:36
Hradec Králové - Jablonec 1:2, ruka Petráška
Sport26. 10. 2026 10:28
00:43
Slavia Praha - Mladá Boleslav 1:1, ruka Karafiáta
Sport26. 10. 2026 10:20
01:00
Teplice - Artis Brno 0:0, ruka Glossoy
Sport26. 10. 2026 10:18
01:08
Po Vučićově porážce vyrazily do ulic Bělehradu desetitisíce lidí
Zahraniční26. 10. 2026 10:16
00:44