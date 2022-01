VIDEO: Školáci a senioři si připlatí za dopravu, od dubna budou mít slevu 50% Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Školáci a senioři si připlatí za dopravu, od dubna budou mít slevu 50%

Ministr dopravy Martin Kupka /ODS/ prosadil návrh na snížení slev v dopravě. V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let, případně zdravotně postižení pasažéři s průkazem ZTP. Slevy klesnou na polovinu.

video: ČTK