VIDEO: Slíbená rekonstrukce Jiráskova náměstí je nejistá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slíbená rekonstrukce Jiráskova náměstí je nejistá

Je to zřejmě nejlepší projekt na zásadní proměnu důležitého veřejného prostoru v Plzni. Je to zároveň výjimečně dobře připravený a projednaný záměr. Jedná se o léta plánovanou a slibovanou rekonstrukci Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany. Nyní se čeká na pokyn z radnice k zahájení akce. Ten ale chybí, protože zatím není dostatečná politická vůle vedení města se do projektu pustit. A241227_832870_plzen-zpravy_vb

video: iDNES.tv