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Sloup Nejsvětější Trojice bude opravený dřív. Lešení má zmizet už za pár týdnů

Domácí
Na Vánoce už bude nejslavnější olomoucká památka kompletně opravená, ukázal kontrolní den oprav.
video: Miloš Tichý
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