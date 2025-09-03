Slované přišli do Evropy z východu, prokázali vědci

Tým vědců z Masarykovy univerzity díky analýze DNA dokázal, že Slované přišli do Evropy z Ukrajiny. Území si nepodmaňovali bojem, ale rychle se smísili s původními obyvateli. Archeogenetička Zuzana Hofmanová (žluté sako) z Masarykovy univerzity s týmem vědců analyzovala více než 550 kosterních pozůstatků. Archeoložka Renáta Přichystalová z Masarykovy univerzity představuje nejstarší dochovaný kosterní pozůstatek Slovana na našem území. Kostra maximálně dvoutýdenní holčičky se našla na BřeclavskuSdílet video na FB