VIDEO: Chodící zombie. S mobily v ruce se chováme šíleně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chodící zombie. S mobily v ruce se chováme šíleně

Žena vchází do vozovky na rušné křižovatce, kde jezdí jedna tramvaj za druhou. Celou dobu se nerozhlédne, oči má totiž přilepené na displeji telefonu. Pak div nevrazí do sloupu. A tak se chová stále více chodců, kteří si snad ani neuvědomují, že riskují životy. Těmto lidem se říká smartphone zombies neboli chodící zombíci. Reportér Matěj Smlsal se je vydal sledovat do ulic, výsledky jsou tristní.

video: Matěj Smlsal, Veronika Bucková, iDNES.tv