Smetanovo náměstí čeká poslední úprava

Vedení radnice v Havlíčkově Brodě by se rádo v dohledné době pustilo do rekonstrukce poslední zbývající části centra. Proměnit hodlá severní část Smetanova náměstí před základní uměleckou školou a Klubem Oko. Nechalo proto vypracovat architektonickou studii, jak by místo mohlo vypadat.

video: iDNES.tv