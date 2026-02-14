U Smíchovského nádraží unikal plyn poškozeným potrubím

Domácí
Pražští hasiči zasahují u smíchovského nádraží, kde došlo k narušení plynového potrubí. Omezené jsou kvůli tomu spoje městské hromadné dopravy. Podle hasičů už na místě pracují plynaři a kontrolují koncentraci plynu na zastávce metra a i na vlakových nástupištích. Evakuace zatím nebyla nutná.
video: iDNES.tv
