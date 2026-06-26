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Konec tragédií? U Smíchovského nádraží přibyly zátarasy proti chodcům

Domácí
Nepřehledná lokalita před Smíchovským nádražím se dočkala zásadní bezpečnostní úpravy. Tou jsou betonové zátarasy, které mají cestujícím zabránit ve vstupu do úseku, kde má řidič špatný rozhled. Jde tak o reakci na lednovou tragédií, kdy po střetu s autobusem přišla žena o nohy.
video: iDNES.tv
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