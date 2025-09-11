Ministerstvo obrany objednalo 44 nejmodernějších tanků Leopard

Zástupci Ministerstva obrany ČR podepsali závaznou objednávku na 44 nejmodernějších tanků Leopard 2A8 za bezmála 33 miliard korun s DPH. Ty se mají stát páteří českých pozemních sil a představují jednu z největších investic do obrany v posledních letech. První tanky česká armáda získá v roce 2028. „Tanky jsou nezbytnou součástí těžké brigády. Připojením se k dohodě na pořízení nejmodernějších stojů Leopard 2A8 naplňujeme nejen náš závazek vůči spojencům v NATO, ale zejména napravujeme dluh vůči naší vlastní obranyschopnosti,“ uvedla Černochová. Kromě samotného nákupu byly podepsány i dodatky rámcové dohody a dohoda o průmyslové spolupráci, která má zajistit zapojení českých podniků.Sdílet video na FB