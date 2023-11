VIDEO: Smokeman lidem radí, jak ekologicky topit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před patnácti lety poprvé s pojízdnou kotelnou vyjel mezi lidi, aby jim ukázal, jak moc mohou ovlivnit to, co vypouštějí z komína, jaký je rozdíl mezi kouřem z odpadků, z vlhkého a suchého dřeva či co se stane, když do kotle přiloží, ale přiškrtí vzduch. A vzdělávací akce pro veřejnost vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra CEET Vysoké školy báňské - Technické univerzity Jiří Horák alias Smokeman podniká dál. „Teprve až budou všichni umět správně topit, nebude Smokemana potřeba.“

video: https://www.youtube.com/@ceetvsbtuo