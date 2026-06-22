Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tragická nehoda. Motorkář nepřežil srážku s osobním autem u Kamenice

Domácí
Vážná nehoda motocyklu a osobního auta se stala v pondělí ráno na silnici číslo 107 v obci Kamenice v okresu Praha - východ. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Ke zraněnému motorkáři přispěchaly jednotky záchranářů, kteří však již pomoci nedokázali.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:35

Ukrajinský úder zasáhl závod na polovodiče ve Voroněži
Zahraniční
22. 6. 2026 13:50
01:02

Saudková u soudu odpřisáhla nevinu na život svých dětí
Krimi
22. 6. 2026 13:40
01:16

Emotivní Saudková po zprošťujícím rozsudku: Spadl mi kámen ze srdce
Krimi
22. 6. 2026 13:40
01:06

ČT a rozhlas jsou ve stávce. Protestují i zaměstnanci v Ostravě a v Brně
Domácí
22. 6. 2026 13:24
01:32

Ředitelka na vzbouřeném jabloneckém gymnáziu končí
Domácí
22. 6. 2026 13:24
00:39

Z takového výběhu už neuprchnou. Jihlavská zoo se ani po útěku rysů nevzdala
Domácí
22. 6. 2026 12:48
01:27

Prezidentův řidič obžalovaný za nehodu s alkoholem neuspěl s odvoláním
Krimi
22. 6. 2026 12:40
01:39

Policisté v Plzni zpacifikovali domnělého útočníka
Krimi
22. 6. 2026 12:26
01:08

Keir Starmer skončí v čele labouristů, premiérem zatím zůstane
Zahraniční
22. 6. 2026 12:08
00:47

Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu
Domácí
22. 6. 2026 11:56
00:52

Havárie vodovodu v Olomouci. Několik ulic je bez pitné vody, jinde teče zakalená
Domácí
22. 6. 2026 11:44
01:30

Slavnosti Slunovratu přilákaly do Paříže tisíce turistů z celého světa
Zahraniční
22. 6. 2026 11:26
00:30

Ukrajinci v noci zasáhli logistiku a zásoby paliva u Krymského mostu
Zahraniční
22. 6. 2026 11:24
01:16

Asi jste si všimli, že nejsem mrtvý. Jeremy Clarkson promluvil o rakovině
Společnost
22. 6. 2026 11:24
38:44

Po koncertě jsem se musel schovat pod stůl. Michal Malátný o sólové dráze i cynismu
Společnost
22. 6. 2026 11:00
48:22

Příběhy duše - Petra Homolová - Sanitka splněných snů
Domácí
22. 6. 2026 11:00
00:14

Ruské drony zaútočily na civilní lodě mířící do ukrajinských přístavů
Zahraniční
22. 6. 2026 10:28
01:19

Tragická nehoda. Motorkář nepřežil srážku s osobním autem u Kamenice
Domácí
22. 6. 2026 10:20
00:22

Trailer ke hře MECCHA CHAMELEON
Technika
22. 6. 2026 10:12
36:55

Kamiony rozvážejí hrozbu. Expertka popisuje, jak sršeň asijská dobývá Evropu
Rozstřel
22. 6. 2026 10:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.