Jak ustát smyk. Autoškoly učí chyby, říká instruktor

Kdo skládal zkoušku z autoškoly, nejspíš si vzpomene na otázky týkající se smyku. V testu rozlišují přetáčivý a nedotáčivý smyk, ale také to, zda má auto pohon předních, nebo zadních kol. Podle instruktora Autodromu Most Marka Kohoutka je to ale hrubá chyba. Postup je stejný, ať máte jakýkoliv pohon.

video: Matěj Smlsal, Marek Štekl, iDNES.tv