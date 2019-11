VIDEO: Snažíme se stávkou ostatní studenty nerušit, řekla studentka Kateřina Kuchtová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Snažíme se stávkou ostatní studenty nerušit, řekla studentka Kateřina Kuchtová

Školní stávky za klima se přelily i do univerzitního prostředí. Studenti z iniciativy Univerzity za klima protestují již od úterý. Stávka začala v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, později se studenti přesunuli do Karolina. Po přesunut do Karolina však studenti začali požadovat i rezignaci rektora UK Tomáše Zimy.

video: iDNES.tv