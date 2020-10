VIDEO: Přijde k nám 28 amerických lékařů, oznámil Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přijde k nám 28 amerických lékařů, oznámil Babiš

Americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by měla do Česka vyslat zdravotníky včetně lékařů na pomoc se zvládáním koronavirové krize. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš. Americký tým by měl dorazit příští týden.

video: ČTK