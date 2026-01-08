Sněhový Krakonoš se vrátil do Jilemnice
8. 1. 2026 16:16 Domácí
Na náměstí v Jilemnici dohlíží Krakonoš. Po několika letech tam ze sněhu umělci vytvořili přes šest metrů vysokou sochu sedícího pána hor. Letos dal tvůrcům hodně zabrat kvůli tuhým mrazům. Jeho stavba má více než stoletou tradici, naposledy ho ale nahradila socha hraběte Harracha, kterou lidé mohli vidět v roce 2023.
