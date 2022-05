VIDEO: Nemůžete nic ovlivnit! Akorát barvu košile a kravaty ráno, rozčiloval se Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Bohužel jsme v situaci, kdy jsme všechno rozprodali,” prohlásil Babiš. “O ropě do České republiky rozhodne Morawiecki. Tomu patří české rafinerie. Všechno je pryč. Takže to je to dědictví, o kterém vy nechcete slyšet, a vy si tady hrajete na něco, že můžete něco ovlivnit,“ pokračoval.

video: PSPČR