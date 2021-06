VIDEO: Buď covid pas schválíme teď, nebo to nemá smysl, řekl poslanec Benda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Změnu zákona o ochraně veřejného zdraví kvůli takzvaným covid pasům, přesněji digitálním zeleným certifikátům, které mají od července usnadnit cestování po zemích Evropské unie, poslanci schvalovat nebudou. Zablokoval to spor mezi poslanci, zda je třeba to schvalovat a zda je třeba to schvalovat zrychleně.

